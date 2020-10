Operazione Alto Impatto "Cinture di sicurezza" sulla Catania-Siracusa: 69 sanzioni

Controlli sull'utilizzo della cintura di sicurezza e i sistemi di ritenuta per i bambini sono stati effettuati ieri dalla Polizia stradale sull'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza dell’area di servizio San Demetrio.

Gli uomini, alla guida del comandante Antonio Capodicasa, hanno rilevato 69 violazioni con altrettante violazioni e il ritiro di tre patenti di guida per aver commesso la stessa infrazione nel corso del biennio.

L’attività di controllo ha riguardato anche la verifica l’osservanza, sui mezzi di trasporto pubblico e privato, delle misure di contenimento della diffusione del covid, tra le quali l'igienizzazione e la sanificazione dei veicoli, l’utilizzo delle mascherine obbligatorie per chiunque sia presente a bordo degli autobus, nonché, la capacità di riempimento dei veicoli. Tre sono state le sanzioni elevate a carico di altrettanti passeggeri che non utilizzavano la mascherina protettiva né tantomeno l’avevano al seguito.

Complessivamente sono stati controllati 91 veicoli, 84 persone sono state identificate, 3 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa ed, infine, sono stati decurtati 285 punti dalle patenti di guida.