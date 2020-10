A Carlentini 25 positivi attuali: c'è un dipendente comunale. il sindaco Stefio "Situazione seria ma sotto controllo"

Sono 25 a Carlentini i positivi attuali. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Stefio: "Stanno tutti bene, nel peggiore dei casi manifestano lievi sintomi influenzali e sono costantemente controllati e monitorati dalle autorità sanitarie. Sono racchiusi in ambito familiare".

Un caso di contagio è stato rilevato ieri tra i dipendenti del Comune. Pertanto sono stati disposti la chiusura temporanea di tutti gli uffici, per consentire la sanificazione dei locali, ed il tampone a tutti i dipendenti comunali".

Oltre all'invito a mantenere alta l'attenzione e ad osservare le regole comportamentali, Stefio preannuncia un'intensificazione dei controlli nei luoghi di maggiore aggregazione:" Di comune accordo col Prefetto, se necessario - aggiunge - verrà disposta la chiusura di piazze e luoghi nevralgici a rischio diffusione del contagio.La situazione è sotto controllo ma è importante che ognuno faccia la propria parte. In particolare - conclude Stefio - le famiglie che in questa fase estremamente delicata sono chiamate a svolgere un ruolo di controllo sui propri figli".