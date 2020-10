Siracusa, cancellate agevolazioni e riduzioni per la Tari: la denuncia di 5 ex consiglieri comunali

Colpo di spugna ad agevolazioni e riduzioni sulla Tari introdotte dal consiglio comunale e cancellate dal Commissario Straordinario Giuseppe Di Gaudio con delibera commissariale n.52 del 30 settembre scorso.

A denunciarlo sono 5 ex consiglieri Franco Zappalà, Federica Barbagallo, Gianni Boscarino, Alessandro Di Mauro e Ferdinando Messina che giudicano le modifiche come "un'ulteriore mortificazione alle fasce deboli della comunità siracusana oltre che una scortesia istituzionale verso un consiglio comunale che ha introdotto delle misure di premialità verso cittadini virtuosi"

Ad essere state abrogate sono, secondo quanto riportano gli ex consiglieri, l' esenzione a persone assistite totalmente dal Comune, ad associazioni, istituti destinati al ricovero di persone bisognose dal punto di vista economico; le riduzioni del 5% per le abitazioni di Cassibile, del 10% per le abitazioni fuori dal perimetro urbano di Siracusa, Cassibile e Belvedere sprovviste del servizio di spazzamento, del 20% ai nuclei familiari in cui è presente un minore in affido e del 20% alle imprese giovanili.