Coronavirus, 20 nuovi positivi in provincia di Siracusa: In Sicilia 562

Sono 20 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa. In tutta la Sicilia sono 562 con 365 pazienti ricoverati con sintomi, altri 83 in terapia intensiva, 7202 isolamento domiciliare e 11 nuovi decessi. In totale nell'Isola i positivi attuali sono 7.850. Questo quanto riporta il Bollettino del ministero della Salute.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province dell'Isola: oltre ai 20 di Siracusa, 66 sono a Trapani, 192 a Palermo, 3 ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 5 a Enna, 34 a Ragusa, 53 a Messina e 170 a Catania.