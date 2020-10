Siracusa, altri 7 positivi al covid. In città sono 79 i casi attuali

Sale di 7 unità il numero dei positivi a Siracusa capoluogo.

Ne dà notizia il sindaco Francesco Italia che ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento prevenzione dell'Asp.

I positivi attuali pertanto salgono a 79. In provincia di Siracusa, attualmente, i positivi sono 286 e nella giornata di ieri sono stati effettuati 485 tamponi.

La comunicazione dei dati è l'occasione per raccomandare l'uso delle mascherine, e il rispetto delle norme in vigore sul contrasto della diffusione del virus.