Noto, investe un vigile urbano che lo aveva invitato a non parcheggiare l'auto sul marciapiede: denunciato

E' stato denunciato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Si tratta di un automobilista di Noto: venerdì 16 ottobre una pattuglia di Polizia Municipale, durante un controllo in via S. La Rosa, ha invitato l'uomo a non lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede. Quest'ultimo, non solo non ha ottemperato alla richiesta, ma ha reagito con offese e minacce, per poi allontanarsi a piedi, lasciando l'auto parcheggiata sul marciapiede.

Al suo ritorno, gli agenti della Municipale gli hanno chiesto le generalità per elevare la sanzione ma l'uomo ha replicato con ingiurie e minacce di morte. Quando uno dei due agenti di Polizia Municipale ha cominciato a compilare il preavviso di accertamento, l’uomo è salito repentinamente sull’auto e lo ha travolto, scaraventandolo a terra, per poi darsi alla fuga a piedi.

Per l'agente, che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, 30 giorni.

Di contro l'automobilistao è stato identificato e denunciato.