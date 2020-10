Siracusa, diritto alla salute dei detenuti: incontro del garante con il direttore sanitario dell'Asp

Il diritto alla salute dei detenuti di Cavadonna al centro di un incontro tra Giovanni Villari, Garante dei diritti delle persone private della libertà ed Salvatore Madonia, nuovo direttore sanitario dell'Asp di Siracusa.

Sul tavolo le criticità riguardanti i ritardi nell’erogazione delle visite specialistiche e degli esami diagnostici che superano un anno. Madonia ha promesso l’invio di un'unità radiologica mobile a Cavadonna. Problema a se stante è quello degli esami endoscopici: i ritardi riguarda tutta la provincia di Siracusa e non solo l’istituzione penitenziaria.

E' stata, inoltre, richiesta di una maggior frequenza di visite psicologiche e psichiatriche, che al momento sono erogate una volta a settimana. Il Garante ha chiesto tre visite a settimana per permettere ai detenuti che soffrono problemi psicologici e psichiatrici di ricevere le cure adeguate.

Segnalata poi la carenza in infermeria di dispositivi con accessori e arredi vetusti, nonostante l’istituto penitenziario di Cavadonna è secondo a livello regionale in termini di presenze di detenuti.

Infine è stata sollecitata una linea diretta di comunicazione tra il carcere e l’Asp.