Siracusa e provincia, controlli: multe per circa 25.000 euro

I territori di Siracusa, Floridia, Priolo, Augusta, Lentini e Francofonte battuti a tappeto dai Carabinieri nei giorni scorsi per identificare gli utenti della strada e garantire la sicurezza della circolazione.

Complessivamente sono stati controllati 282 veicoli e 395 persone, e sono state eseguite 20 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari con diverse violazioni al codice della strada, come mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida con telefono cellulare, mancanza di copertura assicurativa Rca, guida senza la patente di gguida, con sanzioni per circa 25.000 euro; nove i documenti di circolazione ritirati.

Sette persone sono stati segnalati quali assuntori perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Due siracusani sono stati inoltre denunciati: il primo di 20 anni per evasione dagli arresti domiciliari; il secondo, 39 anni, muratore, perché trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 25 centimentri, di genere vietato.