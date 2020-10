Noto, controllo del territorio: sanzioni per oltre 10.000 euro

Sanzioni per oltre 10.000 euro sono state elevate dalla polizia a Noto nel corso di 3 giorni di servizi di controlli del territorio che hanno interessato sia il centro storico che le aree periferiche netine.

Sono state identificate 130 persone e controllati 75 mezzi con numerose sanzioni elevate per il mancato rispetto di norme del codice della strada.

Particolare attenzione sugli edifici scolastici per vigilare sulla sicurezza degli studenti.