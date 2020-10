Siracusa, emergenza sanitaria: la Cgil alle mutilnazionali del polo petrolchimico "Facciano la loro parte"

Appello alla solidarietà in un momento di emergenza sanitaria determinata dal covid: il segretario generale provinciale della Cgil, Roberto Alosi lo rivolge alle multinazionali del polo petrolchimico di Siracusa.

"Le grandi committenti multinazionali e nazionali (Eni, Lukoil, Sonatrach, Sasol, Air Liquide) - scrive in una nota Alosi - facciano con coraggio e generosità la loro parte e provino, per una volta, a contribuire - in modo significativo e con donazioni adeguate e non solamente simboliche - a tutelare e preservare lo stesso territorio dal quale per decenni hanno tratto enormi profitti".

L'idea che Alosi propone è chiara: "La capacità economica di Eni, Lukoil, Sonatrach, Sasol e Air Liquide - prosegue il segretario - potrebbe nel nostro territorio fare la differenza nel contrasto all'impennata dei contagi e consentire con la massima rapidità l'allestimento di strutture sanitarie aggiuntive a quelle esistenti in grado di accogliere, curare e tutelare al meglio la salute di tutti. Si tratta di un gesto di solidarietà collettiva nell'interesse reciproco di tutti, a partire dalle stesse aziende, che - conclude Alosi - testimonierebbe un cambio di passo significativo nella complessa e articolata relazione fra industria, ambiente, salute e territorio.