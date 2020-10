Coronavirus, 35 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 574

Sono 35 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 574 con 542 ricoverati con sintomi, altri 77 in terapia intensiva, 6.878 in isolamento domiciliare e 378 decessi. In totale nell'Isola i positivi attuali sono 7.497.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre ai 35 di Siracusa, 62 a Trapani, 137 a Palermo, 16 a Caltanissetta, 28 a Enna, 44 a Ragusa, 202 a Catania, 28 a Messina e 22 ad Agrigento.