Siracusa, riprese del film di Paolo Taviani in Ortigia: modifiche alla viabilità

Da giovedì e fino a sabato 24, alcune zone di Ortigia saranno set cinematografico per le riprese del film “Leonora addio” di Paolo Taviani.

Da qui le modifiche alla viabilità disposte dal settore Mobilità del Comune di Siracusa.

Dalle 6 alle 19 di giovedì 22 ottobre, in via Roma, nel tratto interposto tra lungomare d’Ortigia e via del Teatro, viene istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

dalle 6 alle 19 di venerdì 23 ottobre, in via del Teatro, piazza San Giuseppe, via Roma e via Logoteta, nel tratto interposto tra vicolo delle Pergole e via Roma, viene disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. In via Larga, nel tratto interposto tra via Galilei e via della Giudecca, viene disposta l’inversione del senso di marcia. I veicoli dei titolari degli stalli personalizzati di piazza San Giuseppe potranno raggiungerli da via della Giudecca e all’intersezione con via Larga potranno girare a destra;

dalle 6 alle 19 del 22 e 23 ottobre, in via Galilei, 5 metri prima e 5 metri dopo il civico 1, è istituto il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.