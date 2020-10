A Siracusa altri 9 positivi, quelli attuali sono 72

Altri 9 positivi a Siracusa. Lo rende noto il sindaco, Francesco Italia che ne ha avuto comunicazione dal Dipartimento prevenzione dell'Asp.

Tenendo conto anche dei guariti, gli attuali positivi in città arrivano a 72 e arrivano a 275 in tutta la provincia. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 331 tamponi.

Ribadito l'invito a utilizzare i dispositivi di protezione personale e a rispettare le norme anti covid in vigore.