Sicurezza urbana, dalla Prefettura di Siracusa accordi con 8 Comuni

Dopo la sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con il Comune di Rosolini, il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha sottoscritto lo stesso documento con i Comuni di Avola, Floridia, Francofonte, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide e Sortino.

"Tali accordi - si legge nella nota - mirano a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché di degrado urbano attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza in quelle aree dei territori comunali maggiormente esposte al rischio criminale.

La firma dei patti consente ai suddetti Comuni, di partecipare all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno volta a finanziare l’installazione degli impianti in argoment".

I progetti saranno sottoposti all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’approvazione. Successivamente la Prefettura, provvederà a trasmettere le richieste di finanziamento, accompagnate da una relazione sintetica, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. I finanziamenti verranno concessi sulla base di una graduatoria nazionale secondo i criteri di ripartizione previsti dal bando.