Siracusa, positivi 2 dipendenti dell'Asp: sanificazione e tamponi per tutti

Due dipendenti del Distretto sanitario di Siracusa positivi al' covid.

Lla Direzione sanitaria aziendale ha disposto l’immediata sanificazione di tutti i locali della palazzina di corso Gelone e l’analisi al tampone rapido e molecolare per il personale e per tutti i contatti stretti. I due dipendenti, asintomatici, sono stati posti in isolamento, i contatti stretti, che non rientrano nel personale sanitario, sono stati posti in quarantena mentre il personale sanitario, come spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico Ugo Mazzilli, sarà sottoposto a tamponi seriali.

Gli Uffici amministrativi della palazzina di Corso Gelone e di via Brenta, dove nella giornata di oggi sarà completata la sanificazione, non hanno comunque accesso al pubblico dopo il trasferimento degli Sportelli nell’area dell’ospedale Rizza di viale Epipoli, avvenuto agli inizi di ottobre.