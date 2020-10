Lentini, nel casolare di contrada Gualdara un'altra pistola e munizioni: arrestata 36enne. VIDEO

Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma clandestina e di numeroso munizionamento di diverso calibro. In manette è finita Mery Scrofani 36 anni di Lentini, moglie di Alfio Amenta arrestato a settembre scorso a seguito del ritrovamento di un ingente quantitativo di armi e munizioni nel casolare di contrada Gualdara.

All’interno del bagno della stessa proprietà, murate sotto il bidet, è stata trovata una pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa e 23 cartucce dello stesso calibro e, nel terreno circostante, altre 500 cartucce di vario calibro.

Ispezionando il terreno intorno all’abitazione, gli investigatori hanno notato una piccola porzione intrisa di olio-motore esausto e tracce di una busta di plastica, anch’essa intrisa d’olio. Una volta scavato il terreno, è stato recuperato un grosso contenitore in plastica con all’interno 6 bocce in vetro colme d’olio con 500 cartucce.

Per la donna sono stati disposti i domiciliari.