Il Pachino prepara la trasferta contro il Pozzallo. Mister Spatola "Stiamo migliorando"

Il Pachino migliora, ma non riesce ancora a trovare la vittoria. Domenica gli azzurri si sono dovuti accontentare di un solo punto contro la Rinascita Netina.

“Stiamo migliorando - ha dichiarato l’allenatore azzurro Spatola - è sotto gli occhi di tutti. E se fossimo riusciti a segnare e avessimo vinto la gara, non avremmo rubato nulla”.

Un po’ di errori sotto porta, ed anche un po’ di sfortuna per gli attaccanti Enrico Tropiano ed Emanuele Vasile.

“I ragazzi hanno disputato un’altra buona partita - ha detto il direttore generale del Pachino, Giuseppe Infanti - purtroppo abbiamo fallito per la seconda volta di fila la possibilità di portarci a casa tre punti, ma ora vedo motivazione e impegno. Siamo sulla giusta strada, i risultati verranno”.

Domenica per la prima volta la gara è andata in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Pachino (facebook.com/asdpachinocalcio). “Una scelta fatta - ha continuato il dg Infanti - per dare la possibilità a tutti i tifosi di guardare la partita che, al momento, siamo costretti a disputare a porte chiuse, sia per il rispetto delle normative che per garantire il distanziamento sociale”.

Domenica gli azzurri sfideranno, in trasferta sul campo di Rosolini, il Pozzallo, secondo nella classifica del girone F di Prima categoria. “Un’altra gara importante e dura - ha continuato il tecnico azzurro Spatola - spero di avere a disposizione tutta la rosa”.

Rientreranno dalla squalifica il difensore Natale Salemi e il centrocampista Michele Amore.