Altri 2 positivi a Melilli: i contagi salgono a 19. L'assessore Cutrona: "Da oggi controlli stringenti sul trasporto scolastico"

Sale anche a Melilli il numero dei positivi attuali che passa da 17 a 19. Ieri, infatti, è arrivata dal Dipartimento prevenzione dell'Asp la comunicazione di altri 2 casi positivi. Al momento le persone in isolamento domiciliare sono 49.

Da qui una lettera aperta che l'assessore alla Pubblica istruzione, Rosario Cutrona, ha rivolto ai giovani in particolare: "Vi chiedo di fare un piccolo sforzo: utilizzate sempre la mascherina, soprattutto durante il viaggio in autobus. A voi non si chiede di rispettare delle regole solo perché imposte dall'alto ma perché indispensabili alla tutela della salute di ciascuno di noi. Dobbiamo impedire che la pandemia prenda il sopravvento sulla nostra comunità e l'unico vaccino che al momento abbiamo a disposizione è la condivisione e il rispetto delle regole.

Ho informato - prosegue Cutrona - l'Azienda Siciliana Trasporti che il servizio dovrà essere svolto secondo protocolli di legge, pertanto da oggi e fino al termine del'emergenza sanitaria saranno frequenti i controlli per verificare l'utilizzo delle mascherine e l'occupazione dei posti a sedere. Questa fase sarà coordinata dalle forze dell'ordine locali"