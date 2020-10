Ballottaggi, eletti i sindaci: ad Augusta Peppe Di Mare, a Floridia Marco Carianni

Eletti i sindaci di Augusta e Floridia. E' stato necessario il turno di ballottaggio per avere i nomi dei due primi cittadini.

Nel capoluogo megarese è stato eletto Peppe Di Mare, ex consigliere comunale, che ha battuto Pippo Gulino, già sindaco delle città. Inequivocabile l'immagine postata su facebook da Di Mare circa un'ora fa recante la scritta "Benvenuto Futuro". Non ci sono ancora i dati conclusivi.

A Floridia è stato eletto Marco Carianni. Il 24enne ha battuto Salvo Burgio ottenendo 5.002 voti pari al 58,9%. E' il sindaco più giovane che Floridia abbia mai avuto.

Bassa in entrambi i Comuni l'affluenza alle urne per il secondo turno: si è fermata al 42,95% ad Augusta e al 43,68% a Floridia con un forte calo rispetto primo turno (-18,84% e -16,11%).

"In bocca al lupo e buon lavoro al nuovo sindaco di Floridia, Marco Carianni e al suo collega di Augusta Giuseppe Di Mare”.

A commentare l’esito dei ballottaggi dei due comuni aretusei è l’On. Giovanni Cafeo, parlamentare nazionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive. In particolare saluto con ottimismo l’elezione di Marco Carianni, frutto di un lavoro sinergico con il territorio svolto con passione da un altro giovane, il coordinatore provinciale di Italia Viva Tiziano Spada. Anche ad Augusta, dove la spaccatura tra l’attuale classe dirigente e i cittadini si è concretizzata in una sonora sconfitta elettorale, si è preferito dare fiducia a un giovane, relegando nelle retrovie la vecchia politica".

Gli auguri di buon lavoro giungono a Di Mare, neosindaco di Augusta da parte degli imprenditori del porto di Augusta riuniti in Unioports: "Fra gli impegni richiesti al sindaco in campagna elettirale - scrive il presidente Davide Fazio - ricordiamo la nomina di una assessore alla Portualità e chiediamo fin da ora, non appena sarà insediata la nuova

amministrazione comunale, un incontro per affrontate le tematiche di settore e ipotizzare un percorso di collaborazione per la soluzione di problemi che da anni attendono di essere affrontati" .