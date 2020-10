Siracusa, il Pd verifica l'impegno degli assessori di riferimento sulle sfide per la città

Un progetto partecipato e inclusivo lanciato dal segretario cittadino del Partito Democratico di Siracusa, Santino Romano. Le sfide da affrontare sono, secondo Romano, l'acqua pubblica, l'emergenza abitativa, la situazione lavorativa dei precari della pubblica amministrazione e la lotta al lavoro nero per le quali sta verificando la disponibilità ad impegnarsi da parte degli assessori con tessera Pd presenti nella giunta del Comune.

"Avere in tasca una tessera non vuol dire credere in quelli che sono gli ideali di un partito, dichiararsi di sinistra è facile - aggiunge Romano - comportarsi di conseguenza un po' meno. In questo progetto - conclude - non sarà importante dire chi sia più o meno di sinistra, ma mettere in campo ogni iniziativa necessaria ad un reale miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nessuno escluso".