Sortino, dal Comune richiesta di contributo per la videosorveglianza

Approvato dalla giunta comunale di Sortino il progetto sulla videosorveglianza urbana per potenziare i controlli in alcuni punti della città. Presentata pertanto domanda al ministero dell'Interno per accedere a un contributo pari a circa 230 mila euro.

La richiesta al Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza, è a valere sulle risorse finanziarie fissate complessivamente in 17 milioni di euro per il 2020. Per il Comune di Sortino è prevista una compartecipazione al 10%.