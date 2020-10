Solarino, altri 3 positivi: si arriva a quota 19

Continua a salire il numero dei casi positivi a Solarino.

Nell'ultimo report del Comune si passa dai 16 di ieri a 19 con 3 nuovi casi comunicati da parte dell’Asp.

C'è però anche spazio per una buona notizia: è risultato negativo al tampone di fine quarantena. l'assessore della giunta guidata da Seby Scorpo, che è stato il primo positivo di questa seconda ondata.

"Non siamo in una fase di lockdown - si legge nella nota dell'amministrazione - ma serve porre maggiore attenzione. È necessario mantenere la calma ed attenersi alle disposizioni vigenti sull'utilizzo dei dispositivi di protezione personale e sul mantenimento del distanziamento".