Lentini, detenzione illegale di una pistola con caricatore: domiciliari per un 42enne

Un 42enne, originario di Militello Val di Catania, arrestato dai Carabinieri di Lentini per detenzione illegale di armi da sparo e munizioni.

In particolare i militari dell’Arma hanno controllato un terreno agricolo dove l’uomo svolge attività di guardiania, trovando nella sua disponibilità una pistola automatica marca Browning calibro 7,65 con relativo caricatore inserito, contenente 2 munizioni dello stesso calibro. Arma e caricatore, risultati di proprietà del padre defunto, erano nascosti all'interno di un mobile di casa.

Per il 42enne sono scattati i domiciliari.