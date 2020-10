Noto, spaccio di stupefacenti: arresto in flagranza

Dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti Alessandro Della Luna, 37 anni, già noto alle forze di polizia, sorpreso in flagranza la cessione di stupefacente.

Gli agenti del commissariato hanno seguito a distanza, servendosi di un binocolo, lo scambio droga-soldi avvenuto in via Quasimodo. Ad avvenuta cessione, i due venivano raggiunti e perquisiti. Nel marsupio dell’assuntore è stato un involucro di plastica contenente 0,5 grammi di cocaina. Nell’abitazione di Della Luna è stato rinvenuto il bilancino di precisione e altri piccoli involucri in plastica utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

Per Della Luna sono scattati i domiciliari. L’assuntore è stato segnalato all'autorità amministrativa.