Ballottaggi, alle 22 affluenza in calo: ad Augusta al 32,10% e a Floridia al 33,06%

Notevole il calo di affluenza alle urne per le elezioni amministrative sia ad Augusta che a Floridia.

Ieri sera in occasione della terza rilevazione delle 22 in entrambi i Comuni si è registrato un forte decremento rispetto al primo turno del 4 ottobre scorso: ad Augusta hanno votato 10.418 persone pari al 32,10% degli aventi diritto con un calo del 15,58%. A Floridia si sono recati alle urne 6.637 elettori pari al 33,06% con un calo del 13,49%.

Oggi urne aperte dalle 7 alle 14: subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio.