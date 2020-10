Priolo, due dipendenti comunali positivi al covid: uffici sanificati ma domani saranno chiusi al pubblico

Due dipendenti del Comune di Priolo Gargallo risultati positivi al Covid-19. Sono asintomatici e si trovano in quarantena presso la propria abitazione.

A darne notizia il sindaco Pippo Gianni.

Ricostruita in queste ore la rete dei contatti ed eseguiti i tamponi per escludere ulteriori casi positivi.

Il sindaco Gianni ha già fatto sanificare tutti i locali del Palazzo Comunale con due diversi metodi. Gli uffici domani saranno chiusi al pubblico.

“La situazione - ha affermato il primo cittadino - è assolutamente sotto controllo. La popolazione deve comunque attenersi a tutte le misure precauzionali, oggi più che mai. Invito tutti ad indossare la mascherina sia al chiuso sia all’aperto, a mantenere la distanza interpersonale e a lavare o disinfettare frequentemente le mani”.