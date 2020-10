Ballottaggi, affluenza: alle 12 ad Augusta è all'11,31%, a Floridia all'8,88%

Affluenza in calo sia ad Augusta che a Floridia rispetto al primo turno del 4 e 5 ottobre scorsi per l'elezione del nuovo sindaco e consiglio comunale.

Alla prima rilevazione delle 12 ad Augusta si sono recati alle urne 3.671 elettori sui 33.451 aventi diritto pari all'11,31%, in calo del 4,87% rispetto al primo report di domenica 4 ottobre.

A Floridia hanno votato 1.782 elettori pari all'8,88% degli aventi diritto, in decremento del 4,74% rispetto al primo turno