Solarino, un nuovo positivo: i casi attuali salgono al 16

Salgono a 16 i positivi attuali a Solarino. Lo rende noto il sindaco, Sebastiano Scorpo che ne ha ricevuto comunicazione da parte dell'Asp.

Ieri, intanto, i componenti della giunta e i dirigenti del Comune, che erano stati in qualche modo in contatto con l'assessore risultato positivo, hanno completato la quarantena.

"Adesso si legge in una nota - possono rientrare in comunità come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12.10.20".

Vengono, inoltre ribadite le raccomandazioni di rito per evitare la diffusione del contagio: uso della mascherina e rispetto del distanziamento.