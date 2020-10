Coronavirus, 22 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 475

Sono 22 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Lo stesso numero di nuovi casi registrato nel Bollettino di ieri.

Sono 475 i nuovi contagi in 24 ore in Sicilia con 479 pazienti ricoverati con sintomi, altri 61 in terapia intensiva, 5.741 in isolamento domiciliare e 362 morti, due in più rispetto a ieri.

In totale i positivi attuali nell'Isola sono 6.281.

I nuovi casi sono così distribuiti nella varie province: a Catania 151 nuovi positivi, Palermo 130, Trapani 81, Messina 43, Ragusa 39, Agrigento 24, Siracusa 22, Caltanissetta 18 e Enna 12.