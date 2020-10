Siracusa, l'associazione di ristoratori Xenia sulla possibile nuova stretta: "Si ascoltino gli operatori"

Dibattito acceso, a soli 2 giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, su nuove ipotesi di ulteriori strette ad orari e attività.

A Siracusa i componenti dell'associazione Xenía nel settore della ristorazione e della accoglienza, dopo i tanti sacrifici adesso vogliono dire la loro e non rinunciare al proprio lavoro: "Chiediamo che la categoria sia ascoltata con estrema attenzione e con frequenza costante - ribadiscono - gli annunci e le fibrillazioni non fanno bene al Paese e neanche alle imprese, servono nervi saldi e consapevolezza di quanto sia importante questo asset economico nel territorio. Vogliamo ancora una volta esprimere il nostro disagio - ribadiscono - e rassicurare i nostri clienti. Non abbiamo mai abbassato la guardia e non lo faremo di certo adesso, le nostre isole sicure continueranno a trasmettere le emozioni di sempre e per questo chiediamo alla comunità di sostenerci. Dall'altro lato chiediamo alle istituzioni di ascoltarci e di ponderare scelte, aiuti e correttivi. Noi abbiamo rispettato le regole, dall'altra parte lo Stato e soprattutto la Regione non hanno mantenuto le promesse di aiuto fatte mesi fa".