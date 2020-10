Pachino, rientra la protesta dei lavoratori della Dusty: lunedì riceveranno 2 mensilità

Rientra, dopo 11 giorni, la protesta dei lavoratori della Dusty, la ditta che si occupa dell'igiene urbana a Pachino.

La decisione è stata presa dopo che è arrivata la conferma che lunedì prossimo, 19 ottobre, verranno erogate due mensilità ad ognuno di loro.

“I Commissari del Comune hanno deliverato delle somme di anticipo di cassa e hanno versato due canoni alla Dusty – commenta il segretario della Fit Cisl territoriale, Alessandro Valenti – Da lunedì saranno accreditati gli stipendi di giugno e luglio. È una boccata d’ossigeno importante che, naturalmente, non ci fa abbassare la guardia. Ora si attendono le somme destinate ai Comuni dissestati e sciolti per mafia – conclude Valenti – Speriamo di avere notizie a tal riguardo già dalla prossima settimana. Questi lavoratori hanno mostrato grande solidarietà e condivisione tra di loro. Allo stesso tempo hanno continuato a garantire un servizio essenziale per la comunità. Ora attendono di poter riguadagnare la totale serenità entro l’anno.”