Priolo, completati i lavori di diserbo e pulizia generale al cimitero

Sono stati ultimati questa mattina gli interventi di diserbo e di pulizia generale di tutta la zona esterna ed interna del camposanto di Priolo, così come predisposto dal sindaco Pippo Gianni. Il primo cittadino questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare il buon andamento dei lavori.

“Il cimitero - ha detto il sindaco Gianni - si presenta pulito e decoroso e pronto ad accogliere coloro che andranno a far visita alle persone care che non sono più tra noi”.

Dopo il completamento dei lavori nell’area cimiteriale, sono cominciati gli interventi di diserbo in tutto il territorio comunale.