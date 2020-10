Siracusa, spaccio e ricettazione: arrestato 28enne al termine di un inseguimento

Nella tarda serata di ieri agenti delle Volanti hanno arrestato Antonino Tinè, 28 anni, per detenzione di droga ai fini dello spaccio e di ricettazione di un motociclo rubato.

Alle 20.30, in Via Specchi, Tinè nota la presenza di una volante e fugge a bordo di una Honda SH 300. Durante l'inseguimento l'uomo investe un’autovettura in transito in via Accolla.

L’uomo abbandona il mezzo e fugge a piedi ma veniva raggiunto dagli agenti in via Bonanno. In suo possesso vengono trovati 3,5 grammi di hashish e nella sua abitazione 1,5 grammi di marijuana.

Il motociclo, risultato rubato, è stato restituito al legittimo proprietario.