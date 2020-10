Siracusa, un positivo all'Einaudi in una classe dislocata nel plesso Juvara

Un caso positivo tra gli studenti del liceo dell'Einaudi di Siracusa, in una classe dislocata nel plesso dello Juvara.

La comunicazione ufficiale è arrivata ieri dal Dipartimento prevenzione dell'Asp che ha provveduto a mettere in quarantena i compagni di classe ma non i docenti.

Da lunedì per i ragazzi inizia la didattica a distanza fino al quattordicesimo giorno dall'ultima esposizione