Siracusa, petizione online per il ritorno della didattica a distanza lanciata da 2 studenti

Chiedono la chiusura immediata delle scuole siracusane di ogni ordine e grado e il ritorno alla didattica a distanza per evitare che gli istituti possano trasformarsi in pericolosi focolai di contagio. Sono due studenti del Corbino di Siracusa, Pietro Izzo e Doriano Fratantonio, che hanno lanciato l’idea di una petizione online per poi presentare il documento ai dirigenti degli istituti superiori della città.

Pur apprezzando gli sforzi profusi dalle scuole, “Corbino” compreso, per limitare al massimo il rischio contagio, i due studenti sottolineano come il male minore in questo periodo storico sia quello di tornare a frequentare le lezioni da remoto.

“Rifiutiamo – si legge nella petizione - la proposta della didattica mista e di quella in presenza, ritenendo utile ed efficace solo quella a distanza. La realtà attuale esprime la difficoltà degli istituti (per la prima volta nella storia alle prese con un’emergenza sanitaria così grande) nel contenimento del rischio contagio”.