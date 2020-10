Siracusa, l'avv. Silvestre Costanzo riconfermato presidente della camera Penale "Pier Luigi Romano”

L’avv. Silvestre Costanzo è stato riconfermato, per il prossimo biennio, presidente della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si sono tenute il 15 Ottobre, nella Biblioteca “A. Ricupero” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa. L’avv. Luca Partescano è stato eletto vice Presidente, l’avv. Valentina Calcinella segretario, l’avv. Eliana Vinci tesoriere, e l’avv. Giuseppe Gurrieri consigliere, completano il Consiglio Direttivo. Il nuovo Collegio dei Probiviri è composto dagli avvocati Antonino Leone, Agata Bugliarello, Silvia Milluzzo e Giuseppe Lantieri.

"I neoeletti, nel solco della tradizione della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa, - si legge nella nota - sono determinati a porre in essere ogni iniziativa volta a tutelare il prestigio del Foro Penale a tutti i livelli, a garanzia della professione del penalista e dell’effettività del diritto di difesa".