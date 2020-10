A Siracusa i positivi attuali sono 63. In tutta la provincia 219

I positivi attuali a Siracusa capoluogo sono 63, in tutta la provincia arrivano a 219.

Questa la fotografia della situazione attuale sui contagi da covid, aggiornata a ieri con 13 nuovi contagi, 10 dei quali solo a Siracusa.

Già ieri erano arrivati, attraverso i rispettivi sindaci, i dati riguardanti Augusta, Lentini, Melilli e in ognuno di questi si è verificata una crescita esponenziale dei nuovi casi di positività al covid: 40 ad Augusta, 8 a Melilli e 28 a Lentini.

E da tutti i primi cittadini è stata ribadita la necessità di elevare il livello di attenzione e di mettere in atto comportamenti responsabili a cominciare dal rispetto delle norme anti covid: dall'utilizzo della mascherina, al distanziamento e per finire all'igienizzazione delle mani.