Siracusa, colpi d'arma da fuoco in via Cassia: ritrovati 5 bossoli e una cartuccia

Colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte intorno alle 2,30,in via Cassia a Siracusa. A seguito di una segnalazione giunta al 112, sul posto si sono recati gli uomini della Polizia di Stato.

La segnalazione riferiva di una lite tra una persona, in atto agli arresti domiciliari, e un familiare. Dal sopralluogo effettuato, è emerso il ritrovamento, nel balcone dell'abitazione dell'uomo, di 5 bossoli e una cartuccia.

Indagini in corso per stabilire quanto accaduto, accertare le eventuali responsabilità e recuperare l'arma che ha sparato.