Siracusa, gestione migranti: dalle navi quarantena all'accompagnamento in stazione con il foglio di via

Il nodo della gestione dei migranti che arrivano sulle nostre coste continua ad avere delle falle.

Per evitare il diffondersi del covid è stata trovata la soluzione delle navi quarantena: tutti i migranti che sbarcano, vengono ospitati per il tempo necessario su queste grandi navi. Al termine della quarantena viene effettuato il tampone e i migranti negativi vengino fatti e sbarcare. A terra vengono effettuate le operazioni di fotosegnalamento: c'è chi viene arrestato perché risulta destinatario di misure che non ha rispettato. Gli altri, muniti del foglio di via, vengono accompagnati alla stazione ferroviaria di Siracusa con l'indicazione di raggiungere la prima frontiera utile.

Qui termina il compito delle forze dell'ordine e qui si apre la grande falla: c'è chi può partire perché ha il denaro per acquistare il biglietto e il documento di identità e chi no. E così, come in molti ci hanno segnalato, il problema si trasforma in un nuovo nodo irrisolto, in un nuovo problema sociale e di ordine pubblico senza controllo.