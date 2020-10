Siracusa, un caso positivo: classe in quarantena

Un caso positivo anche all'istituto Fermi di Siracusa.

Scatta dunque la quarantena per i compagni di classe. Da domani per loro didattica a distanza. Nessun provvedimento per i docenti, come è accaduto nelle altre occasioni in altre scuole, perché le misure adottate di utilizzo della mascherina e distanziamento sono ritenute idonee ad evitare il contagio.