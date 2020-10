Avola, richiesto finanziamento per l'istallazione di telecamere in città

Il Comune di Avola ha presentato domanda al Ministero interno per accedere ad un contributo pari a 182.848,85 euro per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza in città.

Il Comune e la Prefettura hanno già stipulato un patto per l'attuazione della sicurezza urbana individuando, tra le aree in cui potenziare e istallare la videosorveglianza, tutte le piazze e soprattutto piazza Umberto I, le piazzette e i parchi (con particolare attenzione al parco Robinson), tutti gli accessi della città, l'ex mercato ortofrutticolo, alcuni plessi scolastici e le strade principali oltre a quelle segnalate dalle forze dell'Ordine come aree particolarmente sensibili. vola, richiesta , finanziamento videosorveglianaa almeno 2 anni tutti gli istituti scolastici comprensivi di Avola sono dotati di impianto di videosorveglianza.

“Abbiamo dedicato molta attenzione, nei limiti delle risorse disponibili, alla sicurezza del territorio - sottolinea il sindaco Luca Cannata - Alcuni progetti sono stati sbloccati, altri sono stati pienamente realizzati, altri ancora sono iniziati e sono stati finanziati e dove non arriviamo con fondi comunali, chiediamo un contributo statale, come in questo caso per migliorare la sicurezza del territorio”