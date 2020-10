Ad Augusta è boom di contagi: 40 positivi, mai un numero così alto

Salgono a 40 i positivi ad Augusta. A darne notizia è il sindaco pro-tempore, Cettina Di Pietro dopo aver ricevuto apposita comunicazione dal Dipartimento prevenzione dell'Asp.

La Di Pietro si dice "molto preoccupata" anche perché dice che ad Augusta non si è mai verificato un numero così alto di contagi. " Sono già stati tracciati tutti i contatti - aggiunge - e si trovano già in isolamento"

Da qui le indicazioni e le raccomandazioni rivolte ai cittadini ad attenersi alle norme contenute nell'ultimo Dpcm.

"Si sta lavorando sulla problematica dei trasporti, in particolare degli studenti - conclude Cettina Di Pietro - che presenta criticità".