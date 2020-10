Palazzolo Acreide, un nuovo positivo: il sindaco Gallo "Rispettiamo le regole"

Un nuovo positivo al covid a Palazzolo Acreide.

A darne notizia è il sindaco Salvatore Gallo che ne ha ricevuto comunicazione dal Dipartimento Prevenzione dell'Asp di Siracusa.

Lo comunica via social ai suoi concittadini: La persona coinvolta sta bene ed è già in isolamento - dice Gallo, che non perde l'occasione per richiamare tutti al rispetto delle regole, così come sono indicate nell'ultimo Dpcm, dall'utilizzo delle mascherine, al distanziamento interpersonale".