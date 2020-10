Noto, coltivazione di droga in casa: donna in manette

Una donna di Noto di 56 anni, Laura Mazzolini è stata arrestata dagli uomini del Commissariato di Avola, nel corso di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio e della coltivazione di sostanze stupefacenti.

Dopo una perquisizione in un terreno nei pressi di Contrada Saccollino, i controlli hanno interessato l’abitazione della donna e le relative pertinenze: sono stati rinvenuti numerosi involucri di marijuana, all'interno di contenitori a tenuta stagna e piante di cannabis indica, già raccolte ed in fase di essicamento.

Nel garage in uso alla donna è stata scoperta una vera e propria camera per l’essiccazione e la stagionatura della marijuana, ricavata da una cabina a vapore appositamente attrezzata, completa di termostato, apparecchi per la ventilazione, timer d’accensione e lampada ad infrarossi.

La donnaè stata ristretta ai domiciliari. In totale sono stati sequestrati circa due chili di stupefacenti e 260 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.