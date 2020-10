Lentini, esplosivo di ultima generazione in un garage: arrestato 48enne

Una cartuccia di esplosivo da galleria del peso di 130 grammi è stata ritrovata a seguito di perquisizione in un garage a Lentini. In manette è finito Alfio Caramella, 48 anni per detenzione illegale di esplosivo.

L'esplosivo, del tipo “Premex 3300” classificato come materiale esplodente e pericoloso, è stato rinvenuto, a seguito di perquisizione, all’interno di una intercapedine ricavata sopra l’architrave della saracinesca d’ingresso del suo garage.

Era occultato da un sottile rivestimento in gesso e stucco al fine di eludere eventuali controlli di Polizia.

La cartuccia è stata rimossa dagli uomini del Nucleo Artificieri della Questura di Catania per la successiva distruzione.

Per Caramella sono stati disposti gli arresti domiciliari.