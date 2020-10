Lentini, rinvenute 2 pistole e munizioni in un'aiuola

Armi e munizioni sono state ritrovate dai Carabinieri in un'aiuola di via Scala di lentini dai Carabinieri del nucleo operativo di Augusta, nell’ambito delle indagini svolte insieme alla Polizia di Stato a seguito dell’omicidio di Sebastiano Greco avvenuto lo scorso 10 ottobre.

Le due armi, perfettamente funzionanti, erano coperte dalla vegetazione. Si tratta di una pistola marca Beretta calibro 22 con caricatore contenente 7 cartucce e colpo in canna, risultata essere stata rubata a Francofonte nel 2015 e di una pistola marca Walther modello P 38 calibro 9 Luger, con 8 cartuicce nel caricatore, sulla quale sono ancora in corso accertamenti volti a chiarire la sua provenienza.

Le armi, che erano in buono stato d’uso, sono state sottoposte a sequestro per essere inolrate al Ris di Messina per essere sottoposte ad accertamenti tecnici finalizzati a verificare il loro eventuale utilizzo in altre azioni criminali.