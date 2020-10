Solarino, un positivo alla scuola primaria dell'istituto Vittorini

Solarino conta oggi un nuovo positivo e si tratta di un alunno della scuola primaria dell'istituto comprensivo Vittorini .

L'esito del tampone da parte del Dipartimento prevenzione dell'Asp, è arrivato ieri sera tardi.

Questo caso va ad aggiungersi a quello riscontrato all'asilo del plesso Rodari mercoledì scorso.

Come accade sempre in questi casi, il piccolo alunno è in isolamento, la sua classe è stata posta in quarantena e da questa mattina è partita la sanificazione dei locali.

Al momento il numero dei positivi a Solarino passa da 14 a 15.