Siracusa, trasporto pubblico scolastico fuori controllo: studenti sempre accalcati sui bus. VIDEO

Siamo in piena seconda ondata covid anche in provincia di Siracusa e se nelle scuole i ragazzi sono sicuri grazie al gran lavoro svolto da tutti i dirigenti scolastici, che hanno studiato i rispettivi piani nei minimi particolari, lo stesso non si può dire del trasporto pubblico dedicato proprio agli studenti.

A tornare su una questione ancora irrisolta è l'ex consigliere comunale del M5S del capoluogo Chiara Ficara: "Le ultime notizie di casi Covid all’interno dei plessi scolastici (scuole superiori in particolare) - dichiara - destano grande preoccupazione. La situazione sui bus, che raccolgono ragazzi da tutto il bacino provinciale, è fuori controllo.

Gli studenti pendolari da Cassibile - aggiunge - arrivano nelle scuole con autobus affollatissimi. Giornalmente ricevo testimonianze di diversi alunni che raccontano di stare seduti addirittura per terra o in piedi, accalcati l’uno sull’altro, ed anche se con la mascherina non riescono a mantenere le adeguate distanze".

Da qui l'appello rivolto all’amministrazione comunale ad analizzare i numeri interagendo con i singoli istituti scolastici e con l’azienda di trasporto pubblico per chiedere più mezzi nelle fasce orarie di ingresso e di uscita da scuola per garantire e tutelare la loro salute e quella delle loro famiglie.

"Siracusa non è una città metropolitana - prosegue Chiara Ficara - sono sicura che una soluzione è possibile trovarla. Anche perché in questo modo - conclude - rischiamo di vanificare gli sforzi sul mantenimento delle distanze a scuola".

Sulla questione trasporto scolastico è intervenuto a livello nazionale il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Muozzo, che si dice convinto della necessità urgente di alleggerire la pressione sui mezzi pubblici utilizzati dai ragazzi per andare a scuola.