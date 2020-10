Siracusa, metalmeccanici: "Si istituisca un presidio sanitario nella zona industriale"

Un presidio sanitario nella zona industriale di Siracusa per l'esecuzione dei test sierologici e dei tamponi per i lavoratori del petrolchimico.

La richiesta di Fim, Fiom e Uilm è contenuta in una lettera inviata al Direttore Generale dell’Asp e per conoscenza al Presidente della Regione, all’assessorato alla Salute e al Prefetto.

“L’accelerazione dell’epidemia - si legge nella nota a firma dei segretari, Angelo Sardella, Antonio Recano, Santo Genovese e la fermata generale degli impianti Isab Lukoil, che vedrà, per circa 2 mesi, la presenza di circa 4000 operatori nell’area del petrolchimico, chiediamo all'Asp e alle aziende un atto di responsabilità, per la tutela della sicurezza e della salute di lavoratori e cittadini. in assenza delle condizioni di sicurezza previste - concludono - valuteremo le iniziative da intraprendere e se necessario chiederemo ai lavoratori di fermare le attività”.