Rosolini, sale a 3 il numero dei postivi: 19 in isolamento obbligatorio

Due positivi da covid in più a Rosolini: il bilancio attuale ne conta dunque 3. Sono in isolamento e stanno bene.

A darne notizia ufficiale è il sindaco Pippo Incatasciato che riferisce anche di 19 persone in quarantena obbligatoria al momento, ma il numero sembra essere destinato a salire.

Il primo cittadino ha anche ribadito l'importanza di rispettare le norme anti covid e ha annunciato di aver disposto, d'accordo con la forze dell'ordine, un rafforzamento di controlli con la possibile emissione di sanzioni nel caso in cui venissero riscontrate gravi violazioni.

Incatasciato ha, inoltre, annunciato di aver cominciato una serie di incontri per monitorare la situazione nelle scuole, ma anche con sacerdoti e fiorai in vista della ricorrenza, ormai prossima, dei Defunti.